Aryan Khan के रिहा होते ही Ramgopal Varma का खान्स को तंज, कहा- इस दिवाली पर भी खान रिलीज हुआ...

Aryan Khan gets bail: बॉलीवुड स्टार किड आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan gets bail) में तकरीबन 26 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहे वहीं दूसरी तरफ रिहाई के बाद से आइके फैंस और प्रियजों में इस बात की खुशी देखी जा सकती है। वहीं रिहाई के बाद अब फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा (Ramgopal Varma) ने कुछ ऐसा कहा जिकों लेकर वो चर्चाओं में आ गए।

जैसा कि आप जनते हैं राम गोपाल वर्मा (Ramgopal Varma) फिल्म इंडस्ट्री के सबसे विवादित सेलेब्स में से एक हैं और उनके बयान भी काफी विवादित होते हैं। रामगोपाल वर्मा (Ramgopal Varma) ने शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को रिहाई मिलने को लेकर बयान दिया है।

आर्यन खान (Aryan Khan) को आज रिहाई मिली है और वह अपने घर मन्नत पहुंच गए हैं। ऐसे में शाहरुख़ और आर्यन दोनों के फैंस के बीच खुशी का माहौल है। वहीं अब इस बीच राम ने एक मजेदार ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं उन्होंने आर्यन खान के जेल से रिहा होने की तुलना दिवाली पर आने वाली फिल्मों से की है।

In Bollywood, Diwali has always been reserved for a Khans's release.

This Diwali also Khan got released.

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 30, 2021