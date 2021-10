Rampath Yatra: चलिए अयोध्या और चित्रकूट की ‘रामपथ यात्रा’ पर, किराया होगा इतना

Rampath Yatra: भगवान राम के जीवन जुड़ी महत्वपूर्ण यात्रा के स्थलों से यदि आपों लगाव है तो आपके लिए यात्रा करने का सुनहरा अवसर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने रामपथ यात्रा टूर पैकेज (Rampath Yatra Tour Package) शुरू किया है, जिसमें आप भगवान राम की कथा से संबंध रखने वाले कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे।

धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे

साथ ही इस पैकेज में आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई अन्य जगहों को देख पाएंगे। यह एक ऑल इनक्लूसिव टूर पैकेज है जिसमें कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे।

यात्रा 27 नवंबर से चालू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी

यह ट्रेन 27 नवंबर 2021 को रात 12.30 बजे पुणे से रवाना होगी। पुणे, पनवेल, लोनावला, नासिक, कल्याण, मनमाड, जलगांव, चालीसगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी से आप बोर्डिंग कर सकेंगे।यह यात्रा 8 दिन और 7 रातों के लिए होगी जो 27 नवंबर से चालू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी।

Visit the most pious sites in #India with #IRCTCTourism’s 8D/7N Rampath Yatra starting at just Rs.12,600/-pp*. For bookings and more details visit https://t.co/Py5NE7Tfjn. *T&C Apply

