शादी से पहले Ranbir-Alia Bhatt बनारस की गलियों में रोमांस करते हुए स्पॉट, VIDEO देख फैंस रह गए दंग

Ranbir-Alia Bhatt Romance Video: कपूर खानदान के सरताज रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और महेश भट्ट की लाड़ली बेटी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी के चर्चे हर तरफ फैले हुए हैं। कई बार दोनों को रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देखा जा चुका है। वहीं अब रणबीर (Ranbir Kapoor) और आलिया (Alia Bhatt) एक साथ नजर आए हैं और इस बार तो वो बनारस की गलियों में एक-दूजे संग रोमांस करते स्पॉट किए गए।

आपको बता दें, दोनों के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन फोटोज और वीडियोज के सामने आने के बाद फैंस की बांछें खिल गई हैं। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और सुपर डैशिंग एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) एक ओर जहां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं तो वहीं दोनों जल्दी ही पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे।

Shiva & Isha on the boat ride 🛶❤️ #RanbirKapoor #AliaBhatt #Brahmāstra pic.twitter.com/TlhsODktVr

फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) में रणबीर-आलिया को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं और इन दिनों दोनों वाराणसी में फिल्म का शूट कर रहे हैं। इस बीच कपल के शूटिंग फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं ट्विटर पर #Brahmastra ट्रेंड हो रहा है।

BRO GIVE ME THIS SONG RIGHT NOW 😭 #RanbirKapoor #AliaBhatt #Brahmāstra pic.twitter.com/wBKKtKjKsB

