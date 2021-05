मायावती पर अश्लील जोक कर मुसीबत में फंसे रणदीप हुड्डा, ट्रोलर्स ने सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली: एक्टर रणदीप हुड्डा द्वारा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर जोक करना भारी पड़ रहा है। रणदीप हुड्डा के एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर ने मायावती के को लेकर एक भद्दा मजाक किया है। जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग उनपर भड़क रहे हैं। रणदीप का ये वीडियो सामने आने के बाद लोग उनसे जल्द से जल्द माफी मांगने को कह रहे हैं।

रणदीप हुड्डा के वायरल हो रहे इस वीडियो में वो सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इस दौरान वो वहां बैठे दर्शकों से कहते हैं कि वो उन्हें एक ‘डर्टी जोक’ सुनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ‘मायावती 2 बच्चों के साथ जा रही होती हैं।

इस दौरान एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ये बच्चे जुड़वा हैं?’ ‘तो मायावती ने कहा कि नहीं एक चार साल का है दूसरा आठ साल का है।’ इसके बाद वह जो कहते हैं वो लोगों को कतई पसंद नहीं आ रहा। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं।

if this does not explain how casteist and sexist this society is, especially towards dalit women, i don’t know what will. the “joke”, the audacity, the crowd. randeep hooda, top bollywood actor talking about a dalit woman, who has been the voice of the oppressed. pic.twitter.com/lVxTJKnj53

— Agatha Srishtie 🌸 please DM with SOS tweets (@SrishtyRanjan) May 25, 2021