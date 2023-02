Rashmika Mandanna Beauty Video: रश्मिका ने पैपराजी से खोला अपनी ब्यूटी का राज, कहा-आपकी स्माइल...

Rashmika Mandanna Beauty Video: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) बेहद ही खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. रश्मिका (Rashmika Mandanna) ने साउथ की फिल्मों में तो अपनी दमदार अदाकारी का लोहा मनवाया ही है वहीं वे बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. देर रात एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई थी.

दरअसल, रश्मिका (Rashmika Mandanna) मुंबई से मिलान के लिए रवाना हुई थीं. आपको बता दें, ‘मिशन मजनू’ एक्ट्रेस मिलान फैशन वीक में शामिल होंगी. वहीं एयरपोर्ट पर रश्मिका (Rashmika Mandanna) से जब पैपराजी ने उनकी खूबसूरती का राज पूछा तो एक्ट्रेस ने मजेदार जवाब दिया.

रश्मिका (Rashmika Mandanna) एयरपोर्ट पर ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट हुई थीं. एक्ट्रेस ने सिंपल ब्लैक कलर की स्वेटशर्ट और पैंट पहनी थीं. रश्मिका (Rashmika Mandanna) ने अपने बालों को बन में बांध रखा था और काफी मिनिमल मेकअप किया था. सिंपल लुक में भी एक्ट्रेस गजब की खूबसूरत लग रही थीं. रश्मिका को देखते ही पैपराजी ने भी उनकी जमकर तस्वीरें क्लिक की.

