Satpura Tiger Reserve में रवीना टंडन ने किया कुछ ऐसा, शुरू हुआ बड़ा बखेड़ा

मध्यप्रदेश: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) हर साल देश के अलग-अलग जंगलों और अभयारण्यों (sanctuaries) में अकेले और फैमिली संग जाती हैं और उनकी खूबसूरत झलक तस्वीरों और वीडियो के जरिए फैंस को दिखाती हैं. बीते दिनों ही वह मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (Satpura Tiger Reserve) में गई थीं.

आपको बता दें, रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने वहां जंगल सफारी का भी लुफ्त लिया था. वहीं इस दौरान उन्होंने कई टाइगर की तस्वीरें और वीडियो भी शूट किए, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल जो विवाद खड़ा हुआ है वह टाइगर के बिल्कुल नजदीक जाकर फोटो खींचने और वीडियो बनाने से जुड़ा है.

मिली जानकारी के तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने रवीना टंडन के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं. खबर है कि प्रबंधन का कहना है कि टाइगर के वीडियो शूट में नियमों की अनदेखी हुई है. आपको बता दें कि रवीना ने खुद 25 नवंबर को जंगल सफारी का एक वीडियो ट्वीट किया था. इस वीडियो में जिप्सी टाइगर के काफी करीब थी और बाघ दहाड़ते हुए आगे बढ़ा था.

#bandhavgarh India's top dwelling for tigers, it has highest density of Royal Bengal tigers in the world. All the white tigers of world trace their roots to Bandhavgarh National Park

Bandhavgarh has a slightly better forest than tadoba

Boasting between 60 and 70 tigers probably🙏 pic.twitter.com/cbeCMqgrME

