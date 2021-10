Aryan Khan को जेल भेजे जाने पर भड़कीं Raveena Tandon, कहा- शर्मनाक राजनीति... बच्चे की जिंदगी और उसके भविष्य से खेल रहे है

Bollywood news: बॉलीवुड दिग्गज कलाकार के लाडले बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की गिरफ्तारी के बाद उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। भेज दिया गया है। इसके बावजूद बॉलीवुड जगत की कई बड़ी हस्तियों से सपोर्ट मिल चुका है। कई स्टार्स सपोर्ट के लिए ट्वीट कर चुके हैं।

जहां एक तरफ बीते दिन आर्यन खान (Aryan Khan) के सपोर्ट में आए रितिक पर कंगना ने तीखे तंज़ कहे थे। वहीं अब रवीना टंडन (Raveena Tandon) आर्यन खान (Aryan Khan) के सपोर्ट में आ गई है। आपको बता दें आर्यन को न्यायिक हिरासत में भेजने की खबर जैसे ही एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सुनी तो उन्होंने इसे ‘दिल तोड़ने वाली’ खबर बताया और कहा कि उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

Shameful politics being played out.. it’s a young mans life and future they toying with … heartbreaking .

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) October 7, 2021