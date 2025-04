RBI ने ₹10 और ₹500 के नोटों की नई सीरीज जारी , रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ₹10 और ₹500 के नोटों की नई सीरीज शुक्रवार को जारी की। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा (Reserve Bank Governor Sanjay Malhotra) ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹10 और ₹500 मूल्यवर्ग के बैंक नोट का निर्गम

Issue of ₹10 and ₹500 Denomination Banknotes in Mahatma Gandhi (New) Series bearing the signature of Shri Sanjay Malhotra, Governor

