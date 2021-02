इस दिन भारतीय बाजार में उतरेगा Redmi Note 10, जानिए कहां होगी...

नई दिल्ली: चीनी मोबाइल कंपनी Xiaomi ने ऐलान कर दिया है कि वो Redmi Note 10 को कब लांच करने वाली है. शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने जानकरी दी है कि 4 मार्च को Redmi Note 10 को दुनियाभर में लांच किया जाएगा. जैन ने ट्विटर पर मंगलवार को इसकी पुष्टि की. ऐसे में ग्राहक अमेज़न और MI की वेबसाइट पर जाकर फोन बुक कर सकते हैं.

#RedmiNote10 Series is all set for it’s global debut on 4/3/21! 🚀#RedmiNote has been India’s most loved smartphone & we’re thrilled to bring you the next #10on10 experience!

Get notified 👇https://t.co/cwYEXdVQIo: https://t.co/MDkxGjnj3e@AmazonIN: https://t.co/P3NpRRcFeG pic.twitter.com/yvco9UCuqR

— Redmi India – #RedmiNote10 Series is coming! (@RedmiIndia) February 16, 2021