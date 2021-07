बोधगया में धर्मगुरु दलाईलामा का 86वां जन्मदिवस मना, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

गया। भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया में तिब्बतियों के शीर्ष धर्मगुरु परम पावन दलाईलामा का 86वां जन्मदिन बौद्ध श्रद्धालुओं ने मनाया गया। बोधगया के तिब्बत मोनेस्ट्री में बौद्ध धर्म गुरुओं ने सर्वप्रथम दलाईलामा की लंबी उम्र की कामना को लेकर बौद्ध परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चारण किया। इसके बाद केक काट कर एक-दूसरे को खिलाया। इस मौके पर विभिन्न देशों के बौद्ध धर्मगुरू एवं लामा शामिल हुए।

कार्यक्रम में शामिल तिब्बत मोनेस्ट्री के प्रभारी आंचु लामा ने कहा कि आज हमलोग अपने धर्मगुरु दलाईलामा का 86वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। कार्यक्रम में बोधगया के विभिन्न मोनेस्ट्री के बौद्ध धर्मगुरुओं और लामाओं को बुलाया गया है। हमलोग दलाईलामा की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। खुद दलाईलामा ने यह घोषणा कर रखा है कि वे 113 वर्ष तक जिंदा रहेंगे। आज हमलोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी उम्र 113 वर्ष की हो। हालांकि उनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष हम लोग भव्य तरीके से मनाते हैं। लेकिन कोरोना के कारण इस बार सादगी तारीके से मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मात्र 40-50 धर्मगुरुओं को ही कार्यक्रम में बुलाया गया है।

उन्होंने कहा कि आज के दिन हम पूरी दुनिया में विश्व शांति की कामना करते हैं और कोरोना महामारी का खात्मा जल्द से जल्द हो, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रार्थना की है। दलाईलामा स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वचन बना रहे ऐसा हमलोग कामना करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से टेलीफोन पर बात कर उन्हें जन्मदिन की दी बधाई

Spoke on phone to His Holiness the @DalaiLama to convey greetings on his 86th birthday. We wish him a long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2021