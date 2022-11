How To Get Rid Of Dandruff: आमतौर पर डैंड्रफ की समस्‍या से सभी को कभी न कभी जूझना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में यह और भी आम हो जाती है। ठंडी हवाओं के कारण जहां त्‍वचा रूखी होने लग जाती है, वहीं बालों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस मौसम में स्‍कैल्‍प में रूखापन और खुजली के कारण डैंड्रफ होने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं।

हमें घरेलू माध्यम से डैंड्रफ से पाएं छुटकारा के मौसम में बालों का बेहद ही ख्याल रखना पड़ता है डैंड्रफ के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती जिसके कारण हमें तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की काफी समस्या होती है|

आज हम आपको बताएंगे कि घरेलू उपचार के माध्यम से डैंड्रफ को कैसे हटाए | बालों में डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं|

टी ट्री ऑयल (Tea Tree Oil For Dandruff)

टी ट्री ऑयल बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है| इसके उपयोग से डैंड्रफ की समस्या काफी कम हो जाती हैं| टी ट्री ऑयल लें इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला लें|

नारियल का तेल (Coconut Oil For Dandruff)

नारियल के तेल ना केवल चेहरे के लिए बल्कि बालों के लिए भी काफी लाभकारी होता है डैंड्रफ के लिए रामबाण की तरह काम करता है नारियल के तेल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्कैल्प की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं.

एलोवेरा (Aloe vera)- एलोवेरा चेहरे से लेकर बालों से लेकर हर चीज की काफी गुणकारी माना जाता है अगर आपके बाल में डेंड्रफ तो नियमित रूप से सेवन करने से आपकी समस्याओं में समाधान मिलेगा|

सेब का सिरका (Apple vinegar)- डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप सेब के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते |