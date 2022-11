Richa Chadha का बड़ा बयान, कहा- पाकिस्तान के कलाकारों को भारत से भगा दें ...

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) को इस समय सबसे अधिक सुर्ख़ियों में देखा जा रह है. दरअसल एक्ट्रेस अपने द्वारा किए गए ट्वीट की वजह से विवादों में फंस चुकीं हैं. कुछ समय पहले भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी (Commander Lt Gen Upendra Dwivedi) के ट्वीट के जवाब में में उन्होंने एक ट्वीट किया था.

आपको बता दें, अब इन सभी के बीच पाकिस्तान में बैन हो रहीं बॉलीवुड फिल्मों पर ऋचा चड्ढा का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ सोशल मीडिया बायकॉट फुकरे 3 भी ट्रेंड करना शुरू हो गया है।

दरअसल, यह मामला साल 2019 का है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार भारत की फिल्मों पर बैन लगाए जा रहा था लेकिन इसके बावजूद भारतीय कलाकार वहां जाकर परफॉर्म कर रहे थे।

Not just hate against our army, #RichaChadha always had soft corner for Pakistan 👎 pic.twitter.com/UO1NQiMiYx

— Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) November 24, 2022