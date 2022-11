राष्ट्रपति जेलेंस्की से कीव में मिले ऋषि सुनक, कहा-हम हैं हर तरह से आपके साथ

नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध के कई महीने हो गए हैं। इन सबके बीच यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलना जारी है। अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Prime Minister Rishi Sunak) भी कीव पहुंचे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की (President Zelensky) से मुलाकात की।

Britain knows what it means to fight for freedom.

We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧

Британія знає, що означає боротися за свободу.

Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 19, 2022