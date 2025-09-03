आरजेडी पूरे दमखम से उतरेगी मैदान में, तेजस्वी यादव ने विधायक और सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे नाम जुड़वाने का दिया टास्क

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की बुधवार को पटना में अहम बैठक हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने पार्टी के विधायकों और सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने का टास्क सौंपा है। तेजस्वी ने एक, पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में आरजेडी के विधायक, सांसद, पूर्व प्रत्याशियों एवं पदाधिकारियों के साथ 2 घंटे तक बैठक की। इसमें तय हुआ कि आरजेडी (RJD) आगामी चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी।

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की बैठक में आरजेडी नेताओं ने पिछले दिनों बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और जनता का समर्थन मिलने पर चर्चा भी की। इसमें तय हुआ कि अभी इस मुद्दे पर आगे भी काम करना है। वोटर लिस्ट से जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है, उनका नाम जुड़वाना है।

तेजस्वी ने आरजेडी (RJD) के विधायक, सांसद और पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा या छूटा है, उसे जुड़वाएं। अपने या परिवार ही नहीं बल्कि नाते-रिश्तेदार, पड़ोसी और ग्रामीणों का नाम भी जुड़वाएं। पूर्व डिप्टी सीएम ने दलित एवं वंचित तबके का खास ख्याल रखने को कहा है। ताकि इन वर्गों के कोई मतदाता वोट अधिकार से वंचित न रह जाए। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए द्वारा बुलाए गए बंद को आरजेडी ने राजनीतिक चाल करार दिया।