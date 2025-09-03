  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. आरजेडी पूरे दमखम से उतरेगी मैदान में, तेजस्वी यादव ने विधायक और सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे नाम जुड़वाने का दिया टास्क

आरजेडी पूरे दमखम से उतरेगी मैदान में, तेजस्वी यादव ने विधायक और सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे नाम जुड़वाने का दिया टास्क

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की बुधवार को पटना में अहम बैठक हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)  ने पार्टी के विधायकों और सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने का टास्क सौंपा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की बुधवार को पटना में अहम बैठक हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)  ने पार्टी के विधायकों और सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने का टास्क सौंपा है। तेजस्वी ने एक, पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में आरजेडी के विधायक, सांसद, पूर्व प्रत्याशियों एवं पदाधिकारियों के साथ 2 घंटे तक बैठक की। इसमें तय हुआ कि आरजेडी (RJD) आगामी चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी।

पढ़ें :- तेजस्वी, बोले-मोदी जी मां तो मां होती है, जब आप किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, DNA ख़राब...

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की बैठक में आरजेडी नेताओं ने पिछले दिनों बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और जनता का समर्थन मिलने पर चर्चा भी की। इसमें तय हुआ कि अभी इस मुद्दे पर आगे भी काम करना है। वोटर लिस्ट से जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है, उनका नाम जुड़वाना है।

तेजस्वी ने आरजेडी (RJD) के विधायक, सांसद और पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा या छूटा है, उसे जुड़वाएं। अपने या परिवार ही नहीं बल्कि नाते-रिश्तेदार, पड़ोसी और ग्रामीणों का नाम भी जुड़वाएं। पूर्व डिप्टी सीएम ने दलित एवं वंचित तबके का खास ख्याल रखने को कहा है। ताकि इन वर्गों के कोई मतदाता वोट अधिकार से वंचित न रह जाए। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए द्वारा बुलाए गए बंद को आरजेडी ने राजनीतिक चाल करार दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आरजेडी पूरे दमखम से उतरेगी मैदान में, तेजस्वी यादव ने विधायक और सांसदों को वोटर लिस्ट से छूटे नाम जुड़वाने का दिया टास्क

आरजेडी पूरे दमखम से उतरेगी मैदान में, तेजस्वी यादव ने विधायक और...

Gold-Silver Price : दिल्ली में सोना 1.07 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर, चांदी स्थिर

Gold-Silver Price : दिल्ली में सोना 1.07 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम...

तेजस्वी, बोले-मोदी जी मां तो मां होती है, जब आप किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, DNA ख़राब...

तेजस्वी, बोले-मोदी जी मां तो मां होती है, जब आप किसी की...

गैंगस्टर अरुण गवली 17 साल बाद जेल से आया बाहर, हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

गैंगस्टर अरुण गवली 17 साल बाद जेल से आया बाहर, हत्या मामले...

ChatGPT Outage : एआई चैटबॉट ChatGPT भारत समेत दुनियाभर में ठप पड़ा, हजारों यूजर्स परेशान

ChatGPT Outage : एआई चैटबॉट ChatGPT भारत समेत दुनियाभर में ठप पड़ा,...

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिका लुटियंस बंगला, कीमत जान उड़ जाएगें आपके होश

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिका लुटियंस बंगला, कीमत...