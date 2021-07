Road accident in Barabanki: सवारियों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 18 लोगों की मौत

Road accident in Barabanki: बाराबंकी (barabanki) के रामसनेहीघाट क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा (tragic accident) हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गयी (18 people lost their lives in the accident) है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हैं। बता दें कि, पंजाब के लुधिायान से यात्रियों को लेकर डबल डेकर बस बिहार जा रही थी। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।