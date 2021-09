ROHIT SHARMA यूएई में चल रहे IPL 2021 के दौरान शरबत पीने पहुंचे पाकिस्तान, देखें

नई दिल्ली। यूएई में आईपीएल 2021 का दूसरा फेज खेला जा रहा है। इस दौरान टीम इंडिया के उपकप्तान का एक हमशक्ल पाकिस्तान (PAKISTAN) के रावलपिंडी में एक सड़क पर शरबत पीते हुए नजर आ रहा है। फैंस इस फोटो को शेयर करते हुए मजेदार कमेंट कर रहे हैं। गौरतलब है कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा(ROHIT SHARMA) यूएई में हैं और मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में अगुवाई कर रह रहे हैं।

रोहित शर्मा के हमशक्ल की तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा कि ये कम बजट का हिटमैन है। एक यूजर ने लिखा कि मुंबई इंडियंस हार रही है इसलिए शरबत प्रेशर हेंडल करने के लिए रोहित शर्मा को शरबत की जरूत है। मुंबई इंडियंस(MI) के कप्तान रोहित शर्मा के हमशक्ल की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।

Who said Pakistan is not safe for visiting international cricketers?

Just saw star Indian player Rohit Sharma, enjoying a glass of Aalu Bukhara (plum) sharbat at Rawalpindi's saddar.

(Photo: Mukhtar Aziz Kansi) pic.twitter.com/GN1gG8N2jT

— Shiraz Hassan (@ShirazHassan) September 27, 2021