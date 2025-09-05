Ross Taylor U-Turn: रॉस टेलर ने रिटायरमेंट पर लिया यूटर्न, न्यूजीलैंड नहीं इस देश के लिए खेलते आएंगे नजर

Ross Taylor Retirement U-Turn: साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले दिग्गज कीवी रॉस टेलर ने रिटायरमेंट पर यूटर्न ले लिया है। टेलर आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप एशिया-ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर में समोआ की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। यह टूर्नामेंट अगले साल होने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफिकेशन की दिशा में समोआ के लिए अंतिम कदम है। न्यूजीलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर अपने फैसले की घोषणा की।
Ross Taylor Retirement U-Turn: साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले दिग्गज कीवी रॉस टेलर ने रिटायरमेंट पर यूटर्न ले लिया है। टेलर आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप एशिया-ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर में समोआ की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। यह टूर्नामेंट अगले साल होने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफिकेशन की दिशा में समोआ के लिए अंतिम कदम है। न्यूजीलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर अपने फैसले की घोषणा की।
दरअसल, रॉस टेलर अपनी मां की विरासत के कारण समोआ के लिए खेलने के योग्य हैं, जो समोआई मूल की हैं। अप्रैल 2022 में न्यूज़ीलैंड के लिए अपने आखिरी मैच के बाद से तीन साल का गतिरोध पूरा करने के बाद, टेलर अब दूसरी अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। टेलर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “यह आधिकारिक है – मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि मैं नीली जर्सी पहनकर समोआ का क्रिकेट में प्रतिनिधित्व करूँगी। यह सिर्फ़ उस खेल में वापसी से कहीं बढ़कर है जिसे मैं प्यार करती हूँ – अपनी विरासत, संस्कृति, गाँवों और परिवार का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है।”
View this post on Instagram
पढ़ें :- टी20 वर्ल्ड कप में मौका न मिलने पर टूटा सब्र का बांध; न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ने लिया संन्यास
उन्होंने आगे कहा, “हां, मैं उत्साहित हूं। कुछ महीनों से इस पर विचार चल रहा था, लेकिन ज़ाहिर है कि टीम की घोषणा आज ही हुई है, इसलिए मुझे अपनी माँ के जन्मस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे रोमांचक बनाना था। मैंने हमेशा सोचा था कि यह कोचिंग और अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खेलूँगा, लेकिन जैसे ही अवसर मिला, हाँ, मैं वहाँ जाने और समोआ के लिए प्रतिनिधित्व करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं।”
टेलर ने यह भी माना कि 2022 में न्यूज़ीलैंड से संन्यास लेने के बाद से उन्होंने उतना क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए उन्हें जल्दी से गति पकड़ने की ज़रूरत है। बता दें कि न्यूज़ीलैंड के लिए, अब 41 वर्षीय टेलर ने 450 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और सभी प्रारूपों (टेस्ट – 7683, वनडे – 8607, टी20 – 1909) में 18,199 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं। वह जून 2021 में पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली न्यूज़ीलैंड टीम का भी हिस्सा थे।