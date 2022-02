रुबीना दिलैक की  एंट्री हो सकती है टीवी के सबसे popular शो नागीन 6  में

टीवी के सबसे popular शो Naagin 6 इसी हफ्ते लॉन्च होने वाला है। बताया जा रहा है कि हाल ही में bigg boss 15 के विजेता तेजस्वी प्रकाश और महक चहल (Mahek Chahal) लीड रोल में नजर आएंगी। जब से एकता कपूर ने इस शो की announcement की थी तब से इसके साथ कई हसीनाओं के नाम जुड़ने लगे। जिसमें से एक नाम रुबीना दिलैक का भी था।



गौरतलब है कि रुबीना दिलैक के फैंस उन्हे इस शो में देखना चाहते है। लेकिन तेजस्वी-महक का नाम फाइनल होने के बाद हर किसी की उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही फिर गया।

रुबीना दिलैक ने अपने Instagram account पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें उनके चेहरे और हाथों पर सफेद रंग के design with kumkum बना है। रुबीना दिलैक की इन तस्वीरों पर कलर्स चैनल के Comment from official Instagram handle किया गया है।