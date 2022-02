Russia-Ukraine Conflict : रूसी सेना ने 5 यूक्रेनी मारने किया दावा,सीमा क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने आरोप

Russia-Ukraine Conflict : रूस-यूक्रेन (Russia-Ukraine) के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इसी बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन (Ukraine) ने रूसी सीमा पर गोलीबारी करके नुकसान पहुंचाया है। AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना का ये भी दावा किया है कि सीमा क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने वाले 5 यूक्रेनी (Ukrainians) मारे गए हैं। हालांकि सीमा क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने वाले दावे से यूक्रेन (Ukraine) ने इनकार कर रहा है।

#BREAKING Russian army says killed 5 'saboteurs' from Ukraine on Russian territory pic.twitter.com/OlCmvfviVq

— AFP News Agency (@AFP) February 21, 2022