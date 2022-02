Russia-Ukraine War Live : भारत ने तत्काल युद्ध टालने की अपील, एयरइंडिया की फ्लाइट बीच रास्ते से दिल्ली लौटी

Russia Ukraine War Live : रूस-यूक्रेन (Russia-Ukraine) विवाद पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति (Permanent Representative of India T.S. Tirumurti) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम तत्काल युद्ध टालने की अपील करते हैं, स्थिति एक बड़े संकट में तब्दील होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि अगर इसे सावधानी से नहीं संभाला जाता तो यह सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। टी.एस. तिरुमूर्ति (T.S. Tirumurti) ने कहा कि सभी पक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Putin announces Russian military operation in Ukraine with explosions heard in Kyiv and other parts of the country.

Weeks of diplomacy to avert war and sanctions on Russia failed to deter Putin, who has massed over 150,000 troops on the Ukraine borderhttps://t.co/3wSRY3JBMF pic.twitter.com/qCOb80zkG3

