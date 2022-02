Russia-Ukraine War Live : यूक्रेन में भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी जारी, कहा- घर में शांत व सुरक्षित रहें, अभी हालात अनिश्चित

Russia-Ukraine War Live : रूस (Russia) की सैन्य कार्रवाई के बाद यूक्रेन (Ukraine) में तेजी से हालात बिगड़ चुके हैं। इसके बीच कीव स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy) ने गुरुवार को नई एडवाइजरी (New Advisory) जारी की है। इसमें यूक्रेन (Ukraine) में रह रहे भारतीयों से कहा है कि वे जहां भी हों घर में रहें, शांत व सुरक्षित रहें। मौजूदा स्थिति अत्यधिक अनिश्चित है।

भारतीय दूतावास (Indian Embassy) ने कहा कि कीव के पश्चिमी हिस्सों से यात्रा करने वालों सहित कीव की यात्रा करने वाले सभी लोगों को अस्थायी रूप से अपने-अपने शहरों में लौटने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने कहा है कि किसी भी अपडेट के लिए आगे की नई एडवाइजरी (New advisory) जारी की जाएगी। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy) लगातार यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से यूक्रेन छोड़कर भारत लौटने की अपील कर रहा था। यूक्रेन के तेजी से बदलते हालात को देखते हुए दूतावास ने अब तक कई एडवाइजरी (Advisory)जारी की है।

