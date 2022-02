Russia Ukraine War LIVE : रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, NATO के देश एक साथ करेंगे हमला

Russia Ukraine War LIVE : रूस ने गुरुवार को यूक्रेन से जंग का ऐलान कर दिया। रूसी सेना के घातक ​हथियार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे है। वहीं, अमेरिका भी ताजा हालात पर नजर रख रहा है। यूक्रेन पर हुए हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बयान देते हुए कहा है कि, रूस ने जो किया है, उसके खिलाफ अब नाटो एक्शन लेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि, रूस के आक्रमण के बाद इंसानी जीवन का विनाशकारी नुकसान हो सकता है।

दूसरी तरफ राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए कहा। उसने साफ किया कि उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए कहा। उसने साफ किया कि उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा नहीं है।

30 देश करेंगे रूस पर हमला

रूस के हमले को लेकर NATO जोरदार कार्रवाई की तैयारी कर रही है। NATO के 30 सदस्य देशों की ओर से रूस पर हमला किया जाएगा। NATO रूस के खिलाफ आर्टिकल-4 का इस्तेमाल करेगा।

यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए दुनिया से मदद मांगी है और रूस के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, “पुतिन ने अभी-अभी यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामकता का युद्ध है। यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा।

इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि इंग्लैंड और हमारे सहयोगी मजबूती से जवाब देंगे ।

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022