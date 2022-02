Russia-Ukraine War Live : रूस ने गुरुवार को यूक्रेन से जंग का ऐलान कर दिया। रूस और यूक्रेन की जंग से उपजे ताजा हालात से वैश्विक परिस्थितियों तेजी से बदलाव हो रहा है। यूक्रेन -रूस के तनाव भरे माहौल के बीच पाकिस्‍तान के पीएम इमरान खान दो दिवसीय यात्रा पर मॉस्‍को पहुंचे। युद्ध के दौरान ‘गलत समय’ पर रूस पहुंचे इमरान ने रूसी अधिकारियों से कहा, ‘बहुत उत्‍साहित हूं।’अपनी यात्रा के दौरान इमरान खान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता कर प्रमुख क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे

पाकिस्‍तान के Geo News के मुर्तजा अली शाह की ओर से ट्वीट किए गए वीडियो में इमरान को एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए पहुंचे रूसी अधिकारियों के साथ बात करते और हंसते हुए देखा जा सकता है।

“What a time I have come, so much excitement", PM Imran Khan says after landing in Moscow, Russia #UkraineRussiaCrisis #Kiev #Putin #RussiaUkraine #Pakistan pic.twitter.com/RzKHEoTlij

