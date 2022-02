Russia-Ukraine War Live : यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा- यह सिर्फ एक आक्रमण नहीं बड़े पैमाने पर हमला है

Russia-Ukraine War Live : रूस ने गुरुवार को यूक्रेन से जंग का ऐलान कर दिया। रूस और यूक्रेन की जंग से उपजे ताजा हालात से वैश्विक परिस्थितियों तेजी से बदलाव हो रहा है। रूसी हमले से नागरिकों को बचाने के लिए राजधानी कीव में शेल्टर होम बनाए गए हैं। नागरिकों से इन शेल्टर में जाने की अपील की गई है। देश के बदलते हालात को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा कि रूसी सैन्य कार्रवाई “केवल यूक्रेन के पूर्व में रूसी आक्रमण नहीं है, बल्कि कई दिशाओं से एक पूर्ण पैमाने पर हमला है”। कुलेबा ने आगे कहा कि यूक्रेनी रक्षा ध्वस्त नहीं हुई है।

No, this is not a Russian invasion only in the east of Ukraine, but a full-scale attack from multiple directions.

No, the Ukrainian defense has not collapsed. Ukrainian army took the fight. Ukraine stands with both feet on the ground & continues to defend itself.

