Russia-Ukraine War: रूस के खिलाफ यूक्रेन ने खटखटाया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा, नरसंहार के लिए ठहराया जिम्मेदार

Russia-Ukraine War : यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले के का मुकाबला यूक्रेन कर रहा है। रूसी सेना ने राजधानी कीव को चारो तरफ से घेर लिया है। यूकेन के स्थानीय अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घर में रहे। रूस के द्वारा किये जा रहे हमलों से यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। इन सबके बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का दरवाजा खटखटाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन ICJ को सौंप दिया है।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट किया है कि, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन आईसीजे में जमा किया है। आक्रामकता को सही ठहराने के लिए नरसंहार की धारणा में हेरफेर करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हम रूस को अब सैन्य गतिविधि बंद करने का आदेश देने वाले एक तत्काल निर्णय का अनुरोध करते हैं और अगले सप्ताह परीक्षण शुरू होने की उम्मीद करते हैं।

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

