रूस का एक विमान साइबेरिया के पास लापता, विमान में सवार हैं 13 लोग

नई दिल्ली। साइबेरिया से रूस के एक विमान लापता होने खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस विमान में कम से कम 13 लोग सवार थे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

#BREAKING Russian plane goes missing in Siberia with at least 13 on board: news agencies pic.twitter.com/xldU7VCIrl

— AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021