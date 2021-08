Sachin First Centuary: आज के ही दिन क्रिकेट के भगवान ने जड़ा था पहला इंटरनेशनल शतक, जानें उस मैच में क्या हुआ था

Sachin First Centuary: 31 साल पहले आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर(Master Blaster) सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट मैच में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा था। 17 साल और 112 दिन की उम्र में, वह टेस्ट शतक(Test Hundred) बनाने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के बल्लेबाज थे। तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट(International Cricket) में अपना पहला शतक लगाने में आठ टेस्ट मैच लगे। उन्होंने दूसरी पारी में 189 गेंदों पर नाबाद 119 रन बनाए और भारत को मैच ड्रा करने में मदद की। इस पारी ने तेंदुलकर को उनका पहला प्लेयर आफ द मैच का अवार्ड भी दिलाया।

#OnThisDay in 1990, a 17-year-old Sachin Tendulkar hit his maiden Test hundred and the rest is history …

Which is your favourite 💯 from the Master Blaster? pic.twitter.com/SPwjYhEUrM

