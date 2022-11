दुखद : इंडस्ट्री में फिर पसरा मातम, ब्रेन ट्यूमर के चलते दुनिया को कहा अलविदा

Daljeet Kaur Passes Away: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। दिग्गज एक्ट्रेस दलजीत कौर (Daljeet Kaur) का 69 की उम्र में निधन (died at the age of 69) हो गया। कई सुपरहिट पंजाबी फिल्मों का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस का यूं जाना फैंस के लिए एक बड़ा झटका है।

आपको बता दें, उन्होंने गुरुवार की सुबह पंजाब के लुधियाना जिले में आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक, दलजीत कौर (Daljeet Kaur) पिछले तीन सालों से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित (Suffering from Brain Tumor) थीं और बीते एक साल से कोमा में थीं। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने अंतिम सांस अपने चचेरे भाई के घर पर ली थी।

उनका गुरूवार की सुबह निधन हुआ। फिलहाल दलजीत कौर (Daljeet Kaur) का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके जाने से पंजाबी सिनेमा जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ। फिलहाल सभी पंजाबी जगत के सितारे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।