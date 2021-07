साइना नेहवाल ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत पर योगी को दी बधाई, तो जयंत चौधरी ने दिया करारा जवाब

लखनऊ। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा की बड़ी जीत हुई है। इस जीत पर देश की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। यह बधाई देना राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी को नागवार गुजरा है। उन्होंने साइना को ‘सरकारी शटलर’ करार दिया है।

बता दें कि साइना नेहवाल ने शनिवार रात एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की जोरदार जीत के लिए बधाई दी। उसके करीब डेढ़ घंटे बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक ट्वीट कर इस पर तल्ख टिप्पणी की है।

सरकारी shuttler recognises BJP skill in smashing peoples’ verdict!

I think voters need to play a subtle drop shot on celebs trying to influence their decisions! https://t.co/6rlxDk5I6L

— Jayant Chaudhary (@jayantrld) July 3, 2021