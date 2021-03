Saina Nehwal’s biopic ‘Saina’ trailer out: जोश से भरपूर दिखी परिणीति चोपड़ा, मां के रोल में नजर आई ये एक्ट्रेस Saina Nehwals Biopic Saina Trailer Out Parineeti Chopra Seen Full Of Passion This Actress Appeared In The Role Of Mother