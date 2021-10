Sajid Nadiadwala ने अपना ‘National Award’ सुशांत सिंह राजपूत को किया समर्पित

Bollywood news: साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) ने आज एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका दिल सोने का है। निर्माता को उनकी फिल्म छिछोरे (movie chhichhore) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (national award) मिला है जिसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का ख़िताब जीता है और उन्होंने यह पुरस्कार दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को समर्पित किया है। दिल को छू लेने वाले उनके इस जेस्चर को दिवंगत अभिनेता के प्रशंसकों द्वारा सराहा जा रहा है और उनकी प्रशंसा की जा रही है।

सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अभिनीत और प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली के साथ नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित ‘छिछोरे’ उस वर्ष की सबसे पसंदीदा फिल्म थी और यहां तक ​​​​कि 65वें फिल्मफेयर पुरस्कार में पांच नामांकन प्राप्त किये थे जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तिवारी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कहानी, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट एडिटिंग शामिल है।

फिल्म को कई पहलुओं के लिए सराहा गया था और शानदार परफॉर्मेंस के अलावा फ़िल्म ने भारतीय परिवारों के साथ इस बात पर रेसनेट किया था कि डेस्टिनेशन से कहीं अधिक ज़िंदगी का सफ़र महत्वपूर्ण है और हारना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीतना।

A Moment of Pride for all of us at NGE today as we’ve received the prestigious National Award for #Chhichhore! Thank you @initeshtiwari for this special movie!

We’re really grateful for all the love & dedicate this award to #SushantSinghRajput ♥️

– #SajidNadiadwala pic.twitter.com/YfxCxz95Mc

