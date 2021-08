नहीं रहे ‘प्रतिज्ञा’ फेम सज्जन सिंह, kidney की समस्या के चलते देर रात ली अंतिम सांस

नई दिल्ली: टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का डंका बजाने वाले पॉप्युर एक्टर अनुपम श्याम (Anupam Shyam) का बीती रात निधन हो गया है। आपको बता दें मन की आवाज प्रतिज्ञा (man kee aavaaj pratigya) के ठाकुर सज्जन सिंह (Thakur Sajjan Singh) का किरदार शायद ही कोई भूल पाएगा। अनुपम श्याम ने देर रात लाइफ लाइन अस्पताल (Life Line Hospital) में अनुपम ने आखिरी सांस ली।

खबरों की माने तो अनुपम को किडनी (kidney) से जुड़ी समस्या की वजह से अस्पताल (Hospital) में भर्ती किया गया था। वह आईसीयू में थे लेकिन कुछ दिनों पहले ही वह वेंटिलेटर से बाहर आए थे। अशोक पंडित ने अनुपम की निधन की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘बहुत दुख हुआ ये जानकर कि दिग्गज एक्टर अनुपम श्याम (Anupam Shyam) का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर (multiple organ failure) होने से निधन हो गया है। ये फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान है।’

Sad to know about the demise of one of the finest actors & a great human being #AnupamShyam due to multiple organ failure .

My heartfelt condolences to his family .

A great loss to the film & tv industry .

ॐ शान्ति !

🙏 pic.twitter.com/ZvP7039iOS

