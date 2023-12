Salar first day Collection: प्रभास की फिल्म सलार की ऐतिहासिक ओपनिंग, वीकेंड पर टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड

Salar first day Collection: एक्टर प्रभास की फिल्म सलार (Salar) ने पहले दिन ही इतिहास रच डाला है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म सलार शुक्रवार को धमाकेदार एंट्री की। इसी के साथ यह फिल्म साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई है।

फिल्म सलार धमाकेदार ओपनिंग (Explosive Opening) करने वाली टॉप टेन फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गई है। इस लिस्ट की दस में से चार फिल्में प्रभास की है। साल 2023 में अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड शाहरुख खान की फिल्म जवान के नाम था। जो अब टूट चुका है।

Bollywood & Kollywood are yet to get a 100cr opening in India alone, whereas #Prabhas now has FOUR 100cr opening Day1 grossers 🥵🔥🔥#SalaarRulingBoxOffice pic.twitter.com/5v0KVXe1YC

