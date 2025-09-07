Bigg boss 19: फरहाना के गाली देने पर सलमान खान ने सिखाया सबक , जानिए वीकेंड के वॉर का धमाल

टीवी का मोस्ट फेमस शो बिगबॉस 19 इन दिनो लगातार में लाइमलाइट में बना हुआ है । कल शो का वीकेंड वार था जिसमें सलमान खान बड़े की गुस्से में दिखे । ”आप नहीं समझती कि आप अपने खेल में कितनी गलत हैं…. इन शब्दों के साथ सलमान खान का बिग बॉस-19 में फूट गया। फरहाना भट्ट जो घर की सबसे वोकल कंटेस्टेंट्स में से एक हैं रविवार को गिल्टी चेहरा लिए नजर आईं। बिग बॉस में पहली बार ऐसा देखा गया है जब किसी के व्यवहार पर सलमान खान को इतना गुस्सा आया है। उन्होंने यहां तक कहा, ‘बहुत गुस्सा आता है आपको… मैं दिलाऊं आपको गुस्सा।’ फरहाना भट्ट को माफी मांगनी पड़ी और नई नसीहतों के साथ वीकेंड के वॉर का दूसरा दिन समाप्त हुआ। आइये जानते हैं कि वो झगड़ा जिसने कराई फरहाना भट्ट की थूथू और वो भद्दी गालियां जिन्होंने दर्शकों के कान छेद दिए।

जानिए किया पूरा मामला ?

दूसरे वीकेंड के वॉर में बीते शनिवार को सलमान खान ने घरवालों की क्लास लगाई और हफ्तेभर का जायजा लिया। बीते दिनों घर की तेज तर्रार और सबसे वोकल सदस्यों में गिनी जाने वाली फरहाना भट्ट का झगड़ा नीलम गिरी से हो गया था। फरहाना खुद को एक पीस एक्टिविस्ट बताती हैं और बड़े इतराए रवैये के साथ किसी से भी भिड़ने को हर वक्त तैयार रहती हैं। वहीं नीलम एक डांसर हैं और कला बिहार से आती हैं। सीधे स्वभाव की शांत नीलम से जब फरहाना भिड़ीं तो गंदी भाषा पर उतर आईं। फरहाना ने ऐसी 2 कोड़ी की औरत और झूठी बीमारी का आरोप लगाते हुए गंदी गालियां दीं। गालियां की भाषा ऐसी है कि लिखा भी नहीं जा सकता। सलमान खान ने ये सब सुना और रविवार को फरहाना को फटकार लगाते हुए नसीहत दे डाली।

अभिषेक के ऊपर मचा था बवाल

बीते दिनों एक टास्क के दौरान अभिषेक बजाज ने फरहाना भट्ट को उठा लिया था। टास्क के बाद फरहाना 2 घंटे तक उदासी की एक्टिंग करती रहीं और लोगों से इसकी शिकायत करने लगीं। नेहन ने भी उन्हें भड़का दिया और कुछ ही समय बाद फरहाना खूब फटी और जमकर बवाल मचाया। बवाल बढ्ने के बाद अभिषेक को माफी मागना पड़ा । अभिषेक बजाज एक टीवी एक्टर हैं और घरवालों में कुछ लोग उन्हें बैल बुद्धि मानते हैं। लेकिन अभिषेक को इससे पहले ज्यादा खाना खाने से लेकर बैड बनाने तक को लेकर टारगेट कर चुके हैं। लेकिन वीकेंड के वॉर में फरहाना भट्ट की चालाकी की पोल खेल दी। बाद में फरहाना भट्ट ने माफी मांगी और सलमान खान ने भी उन्हें नसीहत दी कि आप जैसा सोचती हैं बिल्कुल उसके अपोजिट सोचना शुरू कर दो।