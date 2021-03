Salman Khan की फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ का टीजर रिलीज से पहले हुआ लीक, सलमान ने किया ट्वीट

नई दिल्ली: सलमान खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहते है। ऐसे में एक्टर की अपकमिंग फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ के रिलीज को फैंस जमकर वेट कर रहे हैं। हाल ही में भाईजान ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का टीजर रिलीज नहीं किया जाएगा।

इसी बीच सोशल मीडिया पर राधे का ट्रेलर बताकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सलमान खान की फिल्में एक लंबे समय से ईद के मौके पर रिलीज की जा रही हैं। इस बार ईद पर फैंस को राधे देखने को मिलने वाली है। राधे में सलमान खान के साथ दिशा पाटनी भी नजर आएंगी।

फैंस को बता दें कि इन दिनों यूट्यूब पर सलमान खान के फैन द्वारा बनाया गया राधे फिल्म का ट्रेलर बड़ी तेजी से इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को राधे का ट्रेलर बताया जा रहा है। इस ट्रेलर के वायरल वीडियो में सलमान खान की झलक भी दिखाई जा रही है। आपको बता दें फिल्म के ट्रेलर के नाम से वायरल हो रहे इस वीडियो को अब तक 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

