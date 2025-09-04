Snapdragon 8 Gen 3 के साथ Samsung Galaxy S24 का नया वेरिएंट भारत में जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर माइक्रोसाइट लाइव

  1. हिन्दी समाचार
Flipkart Microsite LiveSamsung Galaxy S24 New Variant: पिछले साल जनवरी में सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज़ भारत में लॉन्च हुई थी। जिसका गैलेक्सी S24 और S24+ Exynos 2400 SoC प्रोसेसर से लैस था और अल्ट्रा वेरिएंट में कंपनी ने स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर था। वहीं, अब सैमसंग गैलेक्सी S24 का स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 वेरिएंट भारतीय बाज़ार में आने वाला है। इस अपकमिंग वेरिएंट की फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट अब लाइव हो गई है, जिसमें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स दिखाए गए हैं।

By Abhimanyu 
फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी S24 का नया वेरिएंट केवल 8GB रैम विकल्प और दो स्टोरेज विकल्प: 128GB और 256GB, उपलब्ध हैं। कलर ऑप्शन में एम्बर येलो, कोबाल्ट वॉयलेट, मार्बल ग्रे और ओनिक्स ब्लैक शामिल होंगे। डिवाइस की कीमत वर्तमान में ₹74,999 है। हालांकि, इसमें उपलब्धता की तारीख का उल्लेख नहीं है।उम्मीद है कि यह फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज़ इवेंट के दौरान बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। प्रमोशनल ऑफर्स के साथ, अंतिम कीमत सूचीबद्ध राशि से कम होने की संभावना है।

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो,सैमसंग गैलेक्सी S24 के स्नैपड्रैगन वेरिएंट में 4,900mAh की बड़ी बैटरी होगी। यह 29 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक या 88 घंटे तक बिना रुके संगीत सुनने की सुविधा देता है। हालांकि, Exynos और Snapdragon दोनों वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि सैमसंग भारत में Galaxy S24 के स्नैपड्रैगन वेरिएंट के लिए अपडेट पॉलिसी क्या होगी।

