Samsung का DSLR कैमरे से लैस AI फोन 25,500 रुपये हुआ सस्ता, 7 साल तक चलेगा नॉन-स्टॉप

नई दिल्ली। Samsung ने अपने नए फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 FE 5G को लॉन्च कर दिया है। अब इस फोन के आते ही इससे पहले आए Galaxy S24 FE 5G की कीमत में बड़ी कटौती हो गई है। अमेजन पर यह 25,000 रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया है। जानें फोन कितने रुपये तक मिल सकता है सस्ता।

आपको बताते दें कि सैमसंग का यह फोन 59,999 रुपये में लॉन्च हुआ था जो अब अमेजन पर सीधे 25,500 रुपये के डिस्काउंट के बाद 34,499 रुपये में लिस्टेड है। इसके साथ ही बैंक और एक्सचेंज छूट भी दी जा रही है।

सैमसंग के इस फ्लैगशिप AI फोन को आप Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से खरीद कर 1053 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं। इसके साथ ही 1,553 रुपये की नो कॉस्ट EMI पर भी फोन को खरीद सकते हैं।

सैमसंग के इस फोन को अमेजन से खरीदने पर आप 20,000 रुपये तक का और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी पा सकते हैं। Galaxy S24 FE में 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,900 निट्स की पिक ब्राइटनेस है। यह फोन One UI 6.1 पर आधारित Android 14 के साथ आता है, और इसमें 7 साल तक सुरक्षा अपडेट और चर्चित फीचर्स जैसे Live Translate, Galaxy AI, Note Assist और Interpreter शामिल हैं। कनेक्टिविटी में 5G, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.3 और USB-C शामिल हैं।

प्रोसेसर और AI फीचर्स

फोन में Exynos 2400e चिपसेट है जो Exynos 2400 का कोई आधारभूत छोटा संस्करण माना जा सकता है। इसके साथ 8GB RAM और 128GB/256GB स्टोरेज विकल्प आते हैं। इसके साथ ही, Samsung की Galaxy AI क्षमता जैसे Circle to Search, Live Translate और Instant Slow-mo जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

कैमरा

Galaxy S24 FE में शानदार ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50MP प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ), 12MP अल्ट्रावाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम को सपोर्ट करता है। वहीं फ्रंट में 10MP का कैमरा है, जो वीडियो कॉल व सेल्फी के लिए पर्याप्त है। AI-आधारित फोटो एडिटिंग टूल्स इसके कैमरा अनुभव को और बेहतर बनाते हैं।