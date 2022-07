हज की यात्रा करने गई Sana Khan ने किया कुछ ऐसा, ट्रोलर्स ने लगा दी क्लास

मुंबई: मनोरंजन जगत को छोड़ अल्लाह की इबादत में लगीं मशहूर एक्ट्रेस सना खान (Sana Khan) इन दिनों ख़बरों में बनी हुई हैं। सना अपने पति मुफ्ती अनस सैयद के साथ हज की यात्रा पर निकली थीं। दोनों मदीना रवाना हुए थे, जहां पहुंचकर उन्होंने हज किया।

अपने सफर एवं इबादत से संबंधित कई सारी तस्वीरें और वीडियो सना खान ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। ऐसे में लोगों ने उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर दिया है। यूजर्स का कहना है कि सना खान को हज यात्रा से इतनी तस्वीरें शेयर नहीं करनी चाहिए।

वह अल्लाह के घर में हैं। ऐसे में उन्हें दुआ मांगने पर ध्यान देना चाहिए ना कि तस्वीर खिंचवाने और वीडियो बनाने पर। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया है कि सना खान और उनके पति मुफ्ती अनस सैयद मशहूर होने के लिए धार्मिक जगह का उपयोग कर रहे हैं। तभी उन्होंने इतनी तस्वीरें साझा की हैं।

Thank you so much @faadanish for such an amazing and warm welcome.

You definitely made my Hajj landing worth remembering.

Alhamdullilah

Jazakallah khair @MHSACO 🙌🏻#sanakhan #hajj #SaudiArabia #altanfeethi pic.twitter.com/57Zspw4Dta

— Saiyad Sana Khan (@sanaak21) July 3, 2022