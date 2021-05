संजय दत्त को मिला UAE का गोल्डन वीजा, ट्वीट कर बोले- बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपने हालिया ट्वीट से में यह खुलासा किया है कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का गोल्डन वीजा मिल गया है। गोल्‍डन वीजा पाने के साथ ही संजय दत्त ने यूएई के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया है।

गोल्डन वीजा पाकर हुए खुश

गोल्‍डन वीजा पाने की खुशी जाहिर करते हुए संजय दत्त ने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘मेजर जनरल मोहम्मद अल मारी की मौजूदगी में यूएई का गोल्डन वीजा पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस सम्मान के लिए यूएई सरकार का शुक्रगुजार हूं।

Honoured to have received a golden visa for the UAE in the presence of Major General Mohammed Al Marri, Director General of @GDRFADUBAI. Thanking him along with the @uaegov for the honour. Also grateful to Mr. Hamad Obaidalla, COO of @flydubai for his support🙏🏻 pic.twitter.com/b2Qvo1Bvlc

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) May 26, 2021