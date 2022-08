शिवसेना के राज्यसभा सांसद Sanjay Raut ने मां के चरण छूकर लिया आशीर्वाद , देखें वायरल वीडियो

मुंबई। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को रविवार देर शाम को ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले संजय राउत (Sanjay Raut) ने अपनी मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां ने एक योद्धा की तरह उनकी आरती उतारी तो राउत ने उनके चरण छुए। वे मां व पत्नी दोनों के गले लगे और इसके बाद ही ईडी की हिरासत में गए।

Mumbai | Earlier visuals from the residence of Shiv Sena leader Sanjay Raut, when he was taken to the ED office after being detained by the officials pic.twitter.com/MpvQNyk9z6

— santosh singh (@SantoshGaharwar) August 1, 2022