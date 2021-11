संजीदा शेख की रिवीलिंग ड्रेस ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, Video देख फैंस ने किए ऐसे कमेंट्स

मुंबई। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस संजीदा शेख (Sanjeeda Shaikh) सोशल मीडिया पर हाल ही में अपना एक ऐसा वीडियो पोस्ट के कारण सुर्खियों में आ गई हैं। संजीदा ने एक बेहद बोल्ड ड्रेस (Bold Dress) पहनकर सिजलिंग वीडियो (Sizzling Video) शेयर किया है। जिसे देखकर जहां एक तरफ उन्हें तारीफें मिल रही हैं। वहीं, दूसरी तरफ कई लोग उन्हें ट्रोल करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर कुछ ट्रोल्स ने तो यहां तक पूछ डाला है कि क्या वो अंडरगार्मेंट्स भूल गईं हैं?

इस लुक में संजीदा जितनी खूबसूरत दिख रही हैं उतनी ही हॉट नजर आ रही हैं

संजीदा शेख (Sanjeeda Shaikh) ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट (Instagram Account) पर एक वीडियो शेयर किया है। जो एक बिहाइंड दा सीन वीडियो (Behind The Scene Video) मालूम होता है। इस वीडियो में वो अपनी रिवीलिंग ऑरेंज ड्रेस में सिजलिंग (Sizzling In A Revealing Orange Dress) अदाएं दिखाई नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और मेकअप के साथ अपनी आंखों के रंग को लेंसेस से चेंज किया हुआ है। इस लुक में संजीदा जितनी खूबसूरत दिख रही हैं उतनी ही हॉट नजर आ रही हैं। यहां देखें इंटरनेट का तापमान बढ़ा (Internet Temperature Rises) रहा संजीदा का

देखें वायरल वीडियो-

संजीदा का ये अंदाज उनके फैंस को भाया

संजीदा शेख (Sanjeeda Shaikh) का ये अंदाज उनके फैंस को भा रहा है। कई सेलेब्रिटीज भी उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद ट्रोल्स को संजीदा का आउटफिट पसंद नहीं आया है। कई ट्रोल्स ने पोस्ट पर ‘बेशर्म’ जैसे कमेंट्स किए हैं और कईयों ने तो संजीदा से अंडरगार्मेंट्स (Undergarments) को लेकर भद्दे सवाल कर डाले हैं।