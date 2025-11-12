गुजरात के केवड़िया पहुंचे सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सरदार वल्लभभाई पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन

लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि, आज गुजरात के केवड़िया, जनपद नर्मदा में भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार, भारत रत्न, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भारत की एकता और अखंडता की प्रतीक विश्व प्रसिद्ध “स्टैच्यू ऑफ यूनिटी” पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धेय सरदार वल्लभभाई पटेल जी को कोटिशः नमन करते हुए। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सतीश महाना जी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह जी, जयवीर सिंह जी, मंत्री, गुजरात सरकार अर्जुन मोढवाडिया जी एवं अन्य वरिष्ठजन उपस्थित रहे।

आज गुजरात के केवड़िया, जनपद नर्मदा स्थित भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" की पावन धरा पर मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, मा० विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी, मा० उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद…

डिप्टी सीएम ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, आज गुजरात में उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ एकता नगर स्थित पर्यटन एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सरदार पटेल प्राणी उद्यान (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जंगल सफारी एवं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क के नाम से प्रसिद्ध) का भ्रमण करते हुए वहां संरक्षित प्रकृति के अनुपम एवं अद्भुत वन्य जीवों का अवलोकन करते हुए।