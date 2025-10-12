सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती: सीएम योगी बोले-प्रदेश के अंदर 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का कार्यक्रम हर जनपद स्तर पर होगा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रतीक, भारत रत्न, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ‘सरदार @ 150 यूनिटी मार्च’ के संबंध में पत्रकार वार्ता की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश के अंदर 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का कार्यक्रम हर जनपद स्तर पर होगा। इसमें नशे के खिलाफ विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। योग और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को स्वस्थ्य रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

इसके साथ ही कहा, ‘अखंड भारत’ का आज जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, इसके शिल्पी के रूप में पूरा भारत लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उन्होंने आगे कहा, सरदार @150 यूनिटी मार्च… यह अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में चलेगा। इसमें सरदार साहब के जन्मभूमि से लेकर के केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा में सभी युवा, जन जागरण अभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का कार्यक्रम हर जनपद में आयोजित होगा।