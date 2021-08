Satish Chandra Dwivedi jeevan parichay : सतीश चंद्र द्विवेदी विधानसभा अध्यक्ष को पटखनी देकर ऐसे बने योगी के खास

Satish Chandra Dwivedi jeevan parichay : योगी सरकार (Yogi Government)में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (Minister of State (Independent Charge) for Basic Education) सतीश चंद्र द्विवेदी (Satish Chandra Dwivedi) भारतीय जनता पार्टी (BJP)के टिकट पर उत्तर प्रदेश की 17 वीं विधान सभा (17th Legislative Assembly of Uttar Pradesh) में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं।