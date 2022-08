Commonwealth Games 2022 : बैडमिंटन में भारत की गोल्डन हैट्रिक, सात्विक-चिराग ने पुरुष डबल्स में जीता गोल्ड

Commonwealth Games 2022 : बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आज 11 वें दिन बैडमिंटन में पुरुष डबल्स के फाइनल में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सात्विक-चिराग ने फाइनल में इंग्लैंड के लेन बेन और सीन मेंडी को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से मात दी है। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के चैन पैंग सून और टैन कियान मेंग से की जोड़ी को 21-6, 21-15 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया था।

