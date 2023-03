Satyaprem Ke Katha: लीक हुआ कार्तिक और कियारा का वेडिंग वीडियो

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Karthik Aryan) और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की जोड़ी दर्शकों को पसंद है और ऐसे में एक बार फिर से ये दोनों अपना जलवा बिखेरने आने वाली है।

कार्तिक और कियारा (Kartik and Kiara) जल्दी ही मूवी सत्यप्रेम की कथा में दिखाई देने वाले है और इस दौरान मूवी के शूटिंग सेट से एक सीन लीक हो चुका है। सत्यप्रेम की कथा (Story of true love) से कार्तिक- कियारा का वेडिंग (Karthik- Kiara’s wedding) वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है।

सोशल मीडिया पर कार्तिक-कियारा का एक वीडियो (A video of Karthik-Kiara) भी तेजी से वायरल हो रहा है, जो सत्यप्रेम की कथा से है। वीडियो में कार्तिक-कियारा मंडप के फेरे ले रहे हैं और बहुत इमोशनल दिख रहे हैं। वीडियो में कार्तिक ने शेरवानी के साथ ही पगड़ी भी पहनी हुई है, जबकि कियारा लहंगे (Kiara Lehenga) में बहुत खूबसूरत दिख रही हैं।

Leaked video of @TheAaryanKartik & @advani_kiara from their upcoming movie Satyaprem Ki Katha is going viral !!#kartikaaryan #kartik #kiaraadvani #kiara #kiaraaliaadvani pic.twitter.com/j9eFi1VNJi

— Glamour Flash Entertainment (@GlamourFlashEnt) March 29, 2023