Saudi Arab: सऊदी अरब ने टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंध हटा दिए, इस शर्त पर आने की मिली अनुमति

नई दिल्ली:सऊदी अरब (Saudi Arabia )जाने के लिए तैयार बैठे लोगों के लिए बड़ी खबर है। सऊदी अरब ने विदेशी पर्यटकों (foreign tourists) के लिए 17 महीने के बाद अपने बॉर्डर को खोलने का ऐलान किया है। सऊदी अरब (Saudi Arabia)की ओर से कहा गया है कि जिन पर्यटकों ने वैक्सीन की दोनों डोज (both doses of the vaccine)ले ली है वो सऊदी अरब आ सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वह उमरा पर लगी पाबंदी (ban on umrah) को भी हटा रहा है। दरअसल दुनियाभर से लाखों लोग सऊदी अरब में हज( Hajj) यात्रा के लिए आते हैं, जिसपर फिलहाल सऊदी अरब ने पाबंदी लगा रखी है, इसको लेकर अभी किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया है।

सऊदी अरब ने शुक्रवार को कहा कि वह पूरी तरह से टीका लगावाए हुए विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोलेगा। कोविड -19 महामारी के कारण राज्य ने 17 महीनों के लिए अपनी सीमाओं को सील करने के बाद यह नया फैसला लिया है। ।

खबरों के अनुसार, सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय (केएसए) 17 महीने के अंतराल के बाद 1 अगस्त से विदेशी पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पर्यटक ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। सऊदी अरब में फाइजर, अस्ट्रा जेनेका, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को ही स्वीकृत किया गया है।

दरअसल सऊदी अरब को पर्यटन बंद होने की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। महामारी के चलते हुए इस नुकसान से उबरने के लिए अब सऊदी अरब ने कोशिश करना शुरू कर दिया है।