Savarkar’s birth anniversary: वीर सावरकर जयंती पर फिल्म का फ़र्स्ट मोशन पोस्टर आउट, तरण आदर्श ने शेयर किया वीडियो

Bollywood news: बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) की अपकमिंग फिल्म ‘स्वतंत्र वीर सावरकर’ (Swatantra Veer Savarkar) का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है, इसमें रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) काली टोपी और सावरकर जैसा चश्मा लगाए हुए बेहतरीन लुक में नजर आ रहे हैं।

आपको बता दें, फिल्म का फर्स्ट लुक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर (First Look Freedom Fighter Veer Savarkar) की 139वीं जयंती के मौके पर जारी किया गया है। मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श (swimming model) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस फिल्म की शूटिंग अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगी।

RANDEEP HOODA: 'SWATANTRA VEER SAVARKAR' FIRST LOOK OUT NOW… On #VeerSavarkar's birth anniversary today, producers #AnandPandit, #SandeepSingh and #SamKhan unveil #FirstLook of #RandeepHooda, who portrays the title role in #SwatantraVeerSavarkar… Directed by #MaheshManjrekar. pic.twitter.com/uktFOwQqUZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 28, 2022