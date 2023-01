SBI SCO Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक में निकली बम्पर भर्ती, कैंडिडेट्स जल्द करें अप्लाई

SBI SCO Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने प्रोग्राम मैनेजर और अन्य पदों भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

इन पदों पर आवेदन करने की शुरुआत 20 जनवरी 2023 से हो गई है,वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2023 है। इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवरों को भर्ती से संबंधित जानकारी लेनी होगी। पदों से संबंधित जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे पढ़ सकते हैं।

इन पदों पर निकली है भर्ती

उपाध्यक्ष (परिवर्तन): 1 पद

प्रोग्राम मैनेजर: 4 पद

मैनेजर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग: 1 पद

कमांड सेंटर मैनेजर: 3 पद

यह है चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से हो कर गुजरना पड़ेगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू और सीटीसी नेगोशिएशन के आधार पर चयन होगा। इंटरव्यू के आधार पर ही चयन तय किया जाएगा। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा।

इतनी है आवेदन फीस

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फीस देनी होगी। आवेदन फीस के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरना होगा। सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 750 रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है।

इन पदों पर आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिस देना होगा। नोटिस देखने के लिए यहां क्लिक करेंः https://sbi.co.in/documents/77530/25386736/19012023_ADV_CONTACT CENTRE.pdf/7473e5f3-6b40-7261-fe76-fc945a516e4e?t=1674133452646