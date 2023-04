सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने पांच नगर निगम के मेयर प्रत्याशी किया घोषित, घरेलू बिजली होगी फ्री

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) प्रमुख ओमप्रकाश राजभर (Omprakash Rajbhar) ने बुधवार को लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) सहित पांच नगर निगमों के मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए। उन्होंने कहा कि यूपी (UP) में भी घरेलू बिजली फ्री (Domestic Electricity Will be Free) होनी चाहिए और तेलंगाना की तरह बच्चों को मुफ्त शिक्षा (Free Education) मिलनी चाहिए।